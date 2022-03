Tischtennis : TV Limbach verliert Hübgen an den 1. FC Saarbrücken II

Limbach In der Tischtennis-Regionalliga Südwest sind vor der entscheidenden Saisonphase fünf Mannschaften abstiegsgefährdet. Auf Tabellenplatz sechs liegt mit 11:19 Punkten die TTG Kleinsteinbach-Singen. Dahinter folgt der TV Limbach (10:16 Zähler).

Der TV Limbach erwartet an diesem Sonntag, 20. März, um 13 Uhr in der Schulturnhalle die TTG Kleinsteinbach-Singen – und muss vor dieser wichtigen Partie die Nachricht vom Abgang eines wichtigen Spielers verkraften. Mathias Hübgen, der am Sonntag beim TVL die Spitzenposition einnehmen wird, wechselt zur kommenden Saison zu Zweitligist 1. FC Saarbrücken II. Das bestätigt Christian Schleppi, der neben Christoph Wagner und Pavel Sokolov in der Partie gegen Kleinsteinbach-Singen im Einsatz sein wird. „Das Spiel wurde von 11 auf 13 Uhr verlegt, da Hübgen und Sokolov erst am späten Samstagabend aus einem Trainingslager des Saarländischen Tischtennis-Bundes in Slowenien anreisen“, erklärt Schleppi.