Line-Dance-Party TV Altstadt Line-Dancer machten Halle zu ihrer Bühne

Altstadt · Der Gruppentanz Line Dance wird in Deutschland immer beliebter. Auch bei uns. Am vergangenen Sonntag gab es nun ein großes Line-Dance-Treffen des Turnvereins Altstadt in der Mehrzweck-Halle des Dorfes. 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Region waren bei dem Spektakel dabei.

01.05.2024 , 14:49 Uhr

Über 150 Tänzerinnen und Tänzer aus der ganzen Region ließen sich am vergangenen Sonntag die große Line-Dance-Party des TV Altstadt nicht entgehen. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf