Am 1. April Limbacher Ostermarkt in 29. Auflage

Die Farbenpracht des Frühlings, Dekorationen und Brauchtum rund um Ostern werden am Palmsonntag sowie am Samstag davor das Bild der Limbacher Mühle prägen. Dass der Osterhase schon eine Woche vor der eigentlichen Zeit dem so historischen wie stilgerecht restaurierten Gemäuer unweit der Blies seinen Besuch abstattet, liegt an der zweitägigen Ausstellung, die just dann auf dem Terminkalender steht. Am Samstag, 1. April, und am Sonntag, 2. April, findet wieder der traditionelle Ostermarkt statt. In nunmehr genau der 29. Auflage geht dieser Basar über die Bühne. „14 Aussteller sind dieses Mal mit von der Partie und zeigen die Ergebnisse ihres Schaffens. Schauen, Kaufen, Verweilen, Reden, Essen und Trinken - die Veranstaltung wird auf jeden Fall wieder zu einem kunterbunten Frühjahrsereignis werden“ verspricht Sabine Bollert, die im Namen des Fördervereins der Limbacher Mühle für die Organisation verantwortlich zeichnet.