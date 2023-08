Verwirrung und Ärger um Verkehrszeichen Hitzige Diskussion um neuen Fahrradschutzstreifen in Limbach

Seit einiger Zeit gibt es in Limbach einen neuen Fahrradschutzstreifen entlang der Landesstraße (L) 222, der Verbindungsstraße zwischen dem Kreisel an der Windschnorr und der Limbacher Hauptstraße/Abzweig Richtung Altstadt. In den sozialen Medien führte diese Maßnahmen zu einer heftigen Diskussion – und zu viel Kritik. In der mischten sich allerdings viele Begrifflichkeiten durcheinander. Gerade die Bedeutung von Schildern, unterschiedlichen Bereichen für Radfahrer und die damit verbundenen Auflagen machen es manchen durch ihre Unterschiedlichkeit augenscheinlich schwer, die Situation einzuordnen.