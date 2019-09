Ausstellung : Liesel Brüll stellt ihre Werke aus

Eines der Werke von Liesel Brüll Foto: Liesel Brüll. Foto: Liesel Brüll

Kirkel Der Kunstverein Saar organisiert für seine malenden Mitglieder Ausstellungen an verschiedenen Orten im Saarland. „Zarte Farben und bewegte Formen“, unter diesem Titel zeigt die bekannte Malerin Liesel Brüll aus Kirkel ab diesem Samstag, 7. September, in der Galerie des Tennisclubs im Restaurant „Weihertal“ in Kirkel-Neuhäusel, Am Mühlweiher 4, eine kleine Auswahl ihrer Werke.

Von einer statischen Bildgestaltung ist Liesel Brüll weit entfernt. Vielmehr fügen sich die Farbaufträge zu einem Konglomerat zusammen.