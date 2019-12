Letzte Gemeinderatssitzung : Es geht auch um Bäder und Friedhöfe

Die Pflege der Friedhöfe und das Aufstellen von Urnenwänden kostet Geld, das die Gemeinden an die Bürger weitergeben. Auch in Kirkel steigen die Friedhofsgebühren. Foto: dpa/Arne Dedert

Kirkel Am Donnerstag, 12. Dezember, findet um 18 Uhr im Neuen Ratssaal in Kirkel die letzte Kirkeler Gemeinderatssitzung für dieses Jahr statt.

Da hört sich der Jahresabschluss des Bauhof- und Friedhofsbetriebes vergleichsweise harmlos an, hier gab es immerhin einen bescheidenen Gewinn von knapp 200 Euro. Davon gibt es allerdings keine Blumensträuße für die Mitarbeiter, denn „der Jahresgewinn wird zur Tilgung des Verlustvortrages verwandt“, wie es in Amtsdeutsch heißt. Das Abwasserwerk machte einen Jahresverlust in Höhe von 176 547 Euro. Um aus den roten Zahlen zu kommen, wird der Gemeinderat am Donnerstag darüber abstimmen, die Abwassergebühr für Schmutzwasser vom 1. Januar 2020 an von bisher 3,10 Euro auf 3,37 Euro anzuheben. Immerhin, so geht aus der Beschlussvorlage hervor, seien die Abwassergebühren über einen Zeitraum von sechs Jahren stabil gebleiben - und außerdem werde nur die Schmutzwassergebühr erhöht, nicht die Gebühr für Niederschlagwasser.