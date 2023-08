Laufsport Trampert hält die Jungspunde in Schach

Viele Limbacher hatten es sich am vergangenen Samstag bei bestem Wetter – teilweise mit Kaltgetränken in der Hand – vor ihrer Haustür bequem gemacht und feuerten die Läufer an. Vieles beim „Limlauf“ schien wie zu den besten Zeiten. Doch bei genauerem Hinsehen wurde deutlich: Ganz so viele Teilnehmer wie zu den Hochzeiten der Veranstaltung waren nicht dabei. Auch nicht mehr als 300 – auf diese Zahl hatten die Veranstalter vom TV Limbach im Vorfeld gehofft. Insgesamt waren es 221 Läuferinnen und Läufer, die auf den vier Strecken über zwei Kilometer (Schülerlauf), 5,3 Kilometer, zehn Kilometer und beim Halbmarathon an den Start gingen.