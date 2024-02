Veranstaltungskalender Neue Funde aus längst vergangener Zeit

Das Kulturprogramm in der Gemeinde Kirkel ist in vielerlei Hinsicht vielseitig. Und das auch mit Blick auf die Angebote des Gemeinde-Kulturamtes, des Heimat- und Verkehrsvereins Kirkel und des Limbacher Mühlenvereins. Was alle diese drei genannten kulturtreibenden Institutionen dabei vereint, das sind echte Personalunionen: