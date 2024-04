Fußball Personalprobleme zur falschen Zeit

Limbach/Schwarzenbach · In der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost geht das Kopf-an-Kopfrennen an der Tabellenspitze weiter. Während Ligaprimus FC Limbach am Sonntag Furpach zu Gast hat, hat Verfolger SV Schwarzenbach gegen Theley mit Ausfällen zu kämpfen.

27.04.2024 , 08:00 Uhr

Erschwerte Aufholjagd: Auch Christian Zech, hier rechts auf unserem Archivfoto gegen die Rohrbacher Eric Herrmann und Alexey Schetnev (von links), wird dem SV Schwarzenbach an diesem Sonntag im Spiel gegen den VfB Theley aufgrund einer Oberschenkelzerrung fehlen. Zech ist einer von sechs Ausfällen beim Tabellenzweiten. Foto: Wolfgang Degott/Picasa

Von Stefan Holzhauser