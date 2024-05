Konzert Einprägsame Stimme und zwei Gitarren

Erstens kommt es anderes und zweitens als man denkt. Dieses Sprichwort galt am Dienstagabend für alle die, die sich auf ein Konzert des saarländischen Bluesgitarristen Lukas „Luke“ Schüßler und seine Band im Bildungszentrum der Arbeitskammer in Kirkel eingestellt hatten. Dort hätte Schüßler eigentlich auf seiner „Strange boy in town“-Tour Station machen sollen – musste aber kurzfristig absagen.