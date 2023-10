Kirmes in Limbach Der Kerweparrer sorgte für viele Lacher

Wenn Autofahrer an einem Sonntag im Oktober auf der Limbacher Hauptstraße auf tanzende, junge Menschen treffen und sich ein bisschen in Geduld üben müssen, dann ist wieder Kerwezeit im Ort. Und an den für nicht wenige höchsten Limbacher Feiertagen gehört die Straße dann eben nicht den Autos alleine – das nicht nur am Kerwesonntag und vor der Kerwerredd im Hof der Gemeinschaftsschule, sondern auch beim Hammelausdanze am Kerwedienstag, dem Ende der Kerb.