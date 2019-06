Gemeinde : Hallen schließen im Sommer

Kirkel Damit sich die Vereine darauf einstellen können, gibt die Gemeinde Kirkel bereits jetzt bekannt, wann im Sommer die Hallen schließen. Die Limbacher Dorfhalle macht schon ab Montag, 24. Juni, dicht und steht erst wieder am Samstag, 10. August, zur Verfügung.

Die Altstadter Hugo-Strobel-Halle ist letztmals am Donnerstag, 27. Juni, geöffnet. Auch sie ist erst wieder am Samstag, 10. August, nutzbar. Die Burghalle im Ortsteil Kirkel-Neuhäusel ist nur von Montag, 1. Juli, bis Freitag, 19. Juli, geschlossen. Zudem ist in den Schulturnhallen in Altstadt und Kirkel-Neuhäusel von Montag, 1. Juli, bis Freitag, 9. August, kein Trainingsbetrieb möglich.