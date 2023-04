Wasserverordnung in Kirkel Kirkeler Bach soll aufgewertet werden

„Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss. Es ist erforderlich, eine integrierte Wasserpolitik in der Gemeinschaft zu entwickeln.“ Das ist in aller Kürze der offizielle Hintergrund für eine EU-Initiative, die in der sogenannte „Europäischen Wasserrahmenrichtlinie“ ihren Niederschlag findet. In Kraft getreten ist diese Verordnung im Jahr 2020. Und seitdem ist es verbrieftes Ziel, eine „integrierte Gewässerschutzpolitik in Europa, die auch über Staats- und Ländergrenzen hinweg eine koordinierte Bewirtschaftung der Gewässer innerhalb der Flusseinzugsgebiete bewirkt“. So formuliert es das Bundesumweltministerium im Internet auf seiner Hintergrundseite zur Verordnung.