Seitenhieb auf Nachbarstadt Homburg Resolution für Vielfalt findet keine Zustimmung in Kirkel – wegen einer Formulierung

Wo andernorts Resolutionen für Vielfalt, Toleranz und gegenseitigen Respekt mehr oder minder einmütig (sieht man von Homburg ab, wir berichteten) in den Stadt- und Gemeinderäten verabschiedet werden, dreht das von der SPD-Fraktion in den Gemeinderat Kirkel eingebrachte Papier nun erst einmal eine Ehrenrunde durch den Haupt- und Finanzausschuss. So haben es die Gemeinderatsmitglieder mehrheitlich in der vergangenen Woche entschieden.