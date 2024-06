Direktwahl in Kirkel Hochlenert ist Kirkels neuer Bürgermeister

Schon zu diesem Zeitpunkt zeigte sich der designierte Kirkeler Verwaltungschef von der Eindeutigkeit des Ergebnisses überrascht, gleichwohl er darauf gehofft hatte. „Mit diesem Ergebnis hätte ich so nicht gerechnet. Ich freue mich riesig darüber.“ Dass er gerade auch in Limbach und Altstadt so stark abgeschnitten habe, begründete Hochlenert auch mit seinem hohen Bekanntheitsgrad in der Gemeinde und den über 20 Jahren Dienst im Rathaus für Kirkel. So gehe er davon aus, dass die Leute wüssten, „dass ich die Gemeinde mit Herzblut führen werde“.