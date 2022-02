Plötzlicher Tod : Pfarrer Falk Hilsenbek in Kirkel mit 58 Jahren verstorben

Kirkel-Neuhäusel Falk Hilsenbek, langjähriger Pfarrer der evangelischen Gemeinde in Kirkel ist tot. Er wurde 58 Jahre alt.

Der langjährige Pfarrer der evangelischen Gemeinde in Kirkel, Falk Hilsenbek, ist tot. Der 58-Jährige starb plötzlich und unerwartet. Nach Informationen unserer Zeitung ist er am Freitagvormittag auf der Kaiserstraße in Kirkel zusammengebrochen. Sanitäter waren vor Ort und brachten ihn sofort ins Krankenhaus, doch es war wohl keine Rettung mehr möglich.

Falk Hilsenbek war bekannt und beliebt in Kirkel, vor allem seine Mundart-Gottesdienste erfreuten sich größter Beliebtheit. Mit einem festlichen Gottesdienst in der Friedenskirche wurde er vor zehn Jahren vom damaligen Dekan Höhn in sein Pfarramt in Kirkel-Neuhäusel eingeführt. Hilsenbek selbst war vor seiner Tätigkeit in Kirkel in der Pfalz in Frankweiler und Gleisweiler im Dekanat Landau aktiv.