„Kirkel ist um einen traurigen Rekord reicher“ Neues Burgmodell in Kirkel wird eine Stunde nach dem Aufbauen Opfer von Vandalen

Kirkel-Neuhäusel · Ein detailreiches, in mühevoller Arbeit entstandenes Burgmodell des Kirkeler Wahrzeichens wurde auf dem Marktplatz an der Wielandstraße in Kirkel-Neuhäusel aufgebaut. Doch die Freude währte rekordverdächtig kurz.

12.03.2024 , 09:47 Uhr

Kaum eine Stunde nach seiner Präsentation wurde das Burgmodell beschädigt. In der Folge wurden beide Türme erst mal abmontiert. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf