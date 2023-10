Auszeichnung für die Gemeinde Kirkel Kirkel gewinnt Preis für Fahrradzone

In Sachen Radverkehr hat sich in den zurückliegenden Jahren und auch aktuell in Kirkel einiges getan. Als eine der ersten Kommunen im Saarland richtete die Gemeinde eine Fahrradzone ein. Die soll seit Februar 2022 Radfahrern in einem Teil von Limbach ein mehr an Sicherheit geben (wir berichteten). Zudem wurden an einigen Straßen in der Gemeinde Fahrradschutzstreifen eingerichtet – so in Kirkel-Neuhäusel, Limbach, auf dem Bliesbergerhof und zuletzt auch in der Ortsdurchfahrt von Altstadt.