Kriminalpolizei : Kennzeichen von Golf am Bahnhof in Limbach gestohlen

Limbach Die Polizei in Homburg sucht nach Zeugen, die in der Nacht zum Samstag in Limbach einen oder mehrere verdächtige Personen beobachtet haben. In der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 18 Uhr, wurde an einem schwarzen VW Golf, der am Bahnhof abgestellt war, das hintere amtliche Kennzeichen mit Homburger Nummer aus der Halterung gerissen und gestohlen.

Der oder die Diebe machten sich unerkannt davon, wie die Polizei weiter mitteilt.