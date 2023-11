Buchhandlung Hahn in Limbach unter neuer Führung Für Leseratten geht es an anderer Stelle weiter

Im kommenden Jahr werden sich die Limbacher – und nicht nur die – auf eine Veränderung einstellen müssen: Die Buchhandlung Hahn wird zum 1. März umziehen, von ihrem gegenwärtigen Standort in der Hauptstraße 50 einige Meter weiter ins Gebäude des früheren Schlecker-Marktes, ebenfalls an der Hauptstraße. Doch damit nicht genug. Mit dem Orts- geht auch ein Inhaberwechsel einher. Zwar wird die Buchhandlung weiter unter dem Namen Hahn firmieren, allerdings gehört sie dann zu Bücher König aus Neunkirchen. Jasmin Hahn wird dann als Angestellte die „Filiale“ in Limbach leiten. Was auch bleibt, ist das im Ort und darüber hinaus bestens bekannte Hahn-Team mit Birgit Klein und Susanne Bach-Bernhard.