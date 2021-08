Zum zweiten Mal in Folge wegen Corona : Kein Kunsthandwerkermarkt in der Mühle

Auch 2021 gibt es keinen Kunsthandwerkermarkt in der Mühle. Foto: Martin Baus

Limbach Der Förderverein Limbacher Mühle e.V. hat in seiner jüngsten Vorstandssitzung entschieden, dass auch der diesjährige Kunsthandwerkermarkt am 25. und 26.September 2021 nicht stattfindet. Die zahlreichen Auflagen und Maßnahmen, die nach wie vor wegen der Corona-Pandemie im Bezug auf eine Veranstaltung zu erfüllen sind, ließen sich in den engen Räumen der Limbacher Mühle nicht umsetzen und machten es dem Förderverein damit nicht möglich, den Markt durchzuführen.