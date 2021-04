Absage betrifft Kirkel, Limbach, Alschbach, Bierbach und Lautzkirchen : Wegen Corona keine Gottesdienste

Der Inzidenzwert steigt, daher gibt es in der Coronakrise wieder neue Einschränkungen und Absagen. Foto: dpa/Robert Michael

Kirkel/Limbach Die katholische Pfarrei Heilige Familie sagt bis auf weiteres alle Gottesdienste in Kirkel, Limbach, aber auch in Alschbach, Bierbach und Lautzkirchen ab. Auslöser für diese Entscheidung sei der inzwischen im Kreis deutlich über 100 angestiegene Inzidenzwert, hieß es in der Mitteilung weiter.