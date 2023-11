Kirkeler Karnevalsverein eröffnet Jubiläums-Session Burgnarren eröffnen Jubiläumssession

Kirkel · Am 11. November startete die närrische Zeit. So natürlich auch in den saarländischen Städten und Gemeinden. Die Karnevalsgesellschaft Burgnarren Kirkel besteht seit 1991 und ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Vereinslandschaft.

14.11.2023 , 13:57 Uhr

Das neue Prinzenpaar Sina I und Marvin I bei ihrer Inthronisation. Foto: Stefan Holzhauser

Von Stefan Holzhauser

Jahr für Jahr erfreut die Karnevalsgesellschaft (KG) Burgnarren Kirkel nicht nur die Bevölkerung im Dorf mit mehreren tollen Veranstaltungen, sondern ist auch fester Bestandteil der Karnevalsvereine der Region. Die Sessionseröffnung und Inthronisation der Prinzenpaare fand passenderweise am 11. November ab 18.11 Uhr im Jochen-Klepper-Haus in Kirkel statt. In dieser Session wird ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert – 3 x 11 Jahre KG Burgnarren.