Jahreshauptversammlung Löschbezirk Altstadt Feuerwehr musste 42 Mal ausrücken

Pierre Rusch berichtete in der Folge über die Situation in der Jugendfeuerwehr. Die zwölf Kinder und Jugendlichen konnten 2022 pandemiebedingt erst mit etwa einem halben Jahr Verzug in den Präsenzdienst einsteigen. Dennoch wurden 17 Übungstermine umgesetzt. Auch Höhepunkte wie der traditionelle Pfingstquack mit selbst geschmückten Handwagen sowie das Training und die Abnahme der Leistungsspange waren wieder möglich. Nicht zuletzt der deutsche Jugendfeuerwehrtag in Homburg – der mit Unterstützung durch die Kirkeler Wehr stattfand – sei eine gelungene Veranstaltung gewesen, so Rusch. Im September fand der allseits beliebte Berufsfeuerwehrtag statt. Hierbei verbrachten die Kinder und Jugendlichen 24 Stunden in der Feuerwehr und absolvierten über den Tag verteilt diverse Übungseinsätze. Den Jahresabschluss bildeten die Teilnahme am Martinsumzug sowie die Weihnachtsfeier der Jugendfeuerwehr.