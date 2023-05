Burgsommer ist gestartet In Kirkel wird es wieder mittelalterlich

Oh ja, auf der Kirkeler Burg ist wieder richtig was los, der Burgsommer für Schulen hat zu Beginn dieser Woche wieder Einzug in den historischen Mauern gehalten. Und das in diesem Jahr mit einem Rekord: 6300 Schüler von Grund- und weiterführenden Schulen aus der ganzen Region sollen und wollen bis zum Ende dieses Teils des Sommerprogramms am 13. Juli auf der Kirkeler Burg das Mittelalter und vor allem seine Handwerke hautnah erleben.