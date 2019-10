Leben in Erbach : Richtfest für ein großes Projekt

Leben in Erbach

Es war ziemlich windig, als der Richtkranz am Dach befestigt wurde. Foto: Christine Maack

Erbach Seniorenheime sind stark nachgefragt. Ältere Menschen schätzen Komfort und Geselligkeit. In Erbach entstehen 75 neue Wohnungen.

Wie wollen wir im Alter leben? Wie verändert sich die Gesellschaft? In Erbach entsteht derzeit eine neue Senioreneinrichtung mit 75 Wohnungen und 125 Pflegeplätzen. Betreiber ist die Victor’s Group, die in Homburg bereits mit drei Seniorenheimen präsent ist (wir berichteten). Wie immer, wenn ein solches Haus entsteht, stellt sich die Frage, wie notwendig es gebraucht wird und wie sich die Gesellschaft verändert hat.

Wie man mit alten Menschen umgeht, ist auch ein Stück Kulturgeschichte - und es ist bestimmt nicht immer ein positives Kapitel der Menschheitsgeschichte gewesen, auch wenn zuweilen so getan wird, als sei „früher alles besser gewesen.“ Wer Heimatmuseen besucht, erfährt, dass die „Alten“ im 18. und 19. Jahrhundert innerhalb der Familie blieben, weil es gar keine andere Möglichkeit der Betreuung gab. Sie kamen aufs sprichwörtliche „Altenteil“, also in einen Teil oder Anbau des Hauses, wo sie die „Jungen“ nicht mehr störten, die inzwischen mit den Kindern die Haupträume des Hauses bewohnten. Für die älteren Familienmitglieder blieb dann nur ein Schlafzimmer und, sofern das Haus groß genug war, noch ein kleines Ankleidezimmer übrig.