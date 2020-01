Ortsrat Altstadt : Standort für Gemeindebücherei gesucht

Die Altstadter Filiale der Gemeindebücherei Limbach-Altstadt versprüht kaum den Charme eines modernen und zeitgemäßen Büchertempels. Jetzt sucht der Ortsrat einen neuen, geeigneteren Standort. Foto: Thorsten Wolf

Altstadt Ortsrat Altstadt diskutierte darüber, die Bibliothek möglicherweise in der alten Kita „Himmelsgarten“ unterzubringen.



Wie geht es weiter mit der Altstadter Filiale der Gemeindebücherei Limbach-Altstadt? Klar ist, und das wurde am Dienstagabend anlässlich der Sitzung des Ortsrates deutlich: Eine Zukunft hat die Einrichtung am jetzigen Standort Feuerwehrgerätehaus wohl nicht.

„Wir haben in der Vergangenheit schön öfter darüber gesprochen. Wie soll es mit der Altstadter Bücherei weitergehen? Welche Möglichkeiten haben wir, dieser Einrichtung, wenn sie weiterleben soll, einen vernünftigen, attraktiven Raum zur Verfügung zu stellen?“, so Altstadts Ortsvorsteher Peter Voigt (SPD). Dass der Raum im Feuerwehrgerätehaus attraktiv sei, das könne man nun wirklich nicht behaupten. „Es fehlt die Möglichkeit, das Büchersortiment in einer ansprechenden Art auszustellen, es fehlt die Möglichkeit, hier Veranstaltungen durchzuführen.“ Als Standort-Alternative nannte Voigt das Gebäude der alten Kindertagesstätte „Himmelsgarten“. Zum Hintergrund: Diese wurde vor einigen Wochen von der Gemeinde übernommen. Nun muss noch entschieden werden, ob ein Nachnutzungskonzept des Arbeiter-Samariter-Bundes oder eines privaten Pflegedienstes zum tragen kommt (wir berichteten). Davon dürfte dann abhängen, ob für die Altstadter Bücherei dort ein Platzangebot vorhanden ist.

Info Umfangreiches Leseangebot Die Gemeinde Kirkel bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern in allen drei Ortsteilen jeweils eine Bücherei. In Kirkel-Neuhäusel wird diese in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche realisiert. Limbach und Altstadt gehören seit dem Jahr 2016 organisatorisch zusammen. Unter www.bibkat.de/kirkel bietet sich den Leseratten hier die Möglichkeit, den Bestand der Gemeindebücherei Limbach-Altstadt zu durchforsten, Bücher zur Ausleihe vorzubestellen, Buchvorschläge einzureichen und sich darüber hinaus über das umfangreiche Angebot der Einrichtung zu informieren.

Was Voigt klar machte: Auch wenn man den Standort ändere, würden sich die Ausleihzahlen nicht automatisch verbessern. „Deswegen ist die grundsätzliche Frage, so schwer sie auch fällt: Wie soll es weitergehen mit der Bücherei? Wollen wir sie in Altstadt halten?“

Dem Rat einen Einblick in die aktuelle Lage der Bücherei gab deren Leiterin Ina Stiglmaier. Sie machte keinen Hehl daraus, dass kaum Menschen die Altstadter Bücherei nutzten. Faktisch würde nur der Kindergarten auf das Angebot zurückgreifen, bei den Erwachsenen liege die Zahl bei unter zehn. „Die Ausleihzahlen waren immer ganz schlecht.“ An dieser Stelle wies Stiglmaier auch darauf hin, dass Altstadt seit 2016 nicht mehr selbstständig, sondern eine Filiale der Limbacher Bücherei sei. Dies bedeute aber nicht, dass Altstadter nicht auf den gesamten Buchbestand zurückgreifen könnten. Grund für die schlechten Ausleihzahlen sei vielmehr der völlig unattraktive Standort. „Es ist kein Platz, alles ist alt. Es ist schäbig, das muss ich wirklich sagen. Ich habe kein Telefon, ich habe kein Internet. Das ist eigentlich eine Zumutung.“ Die Bücherei aber komplett zu schließen, davon halte sie nichts, verdeutlichte Stiglmaier, „das wäre komplett schade! Das macht keinen Sinn.“ So erfülle die Altstadter Filiale mit dem Bibliotheksführerschein für Kinder eine ganz wichtige Aufgabe. Wenn man nun den aktuellen Standort aufgeben würde, „was ich eigentlich befürworte“, dann müsse man aber Geld in die Hand nehmen. Die Alternative in der alten Kita nannte Stiglmaier eine Option.

Carsten Baus (CDU) fasste die Möglichkeiten so zusammen: Abhängig vom zukünftigen Nutzungskonzept in der alten Kita könne sich dort ein neuer Standort aufzeigen. Man könnte aber auch alles in Limbach zusammenfassen. „Dann müssen wir aber für alle, die nicht eigenmobil sind, einen Service anbieten.“

Vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen Wege wolle man sich eine Entscheidung nicht leicht machen, versicherte Peter Voigt. Zudem: „Wenn ein kleiner Ort wie Altstadt noch eine Bücherei hat, dann ist das ja schon was Besonderes.“ Ganz persönlich, so Voigt weiter, würde es ihm in der Seele weh tun, wenn die Altstadter Bücherei geschlossen werden würde.