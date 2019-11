Schwimmer Thomas Lurz referiert : Die Mitarbeiter zu Weltmeistern machen

Kirkel Der ehemalige Schwimmweltmeister und Olympiamedaillengewinner Thomas Lurz zur Gast bei der IHK.

Das teilt die IHK Regional Saarpfalz mit, die für diesen ­ Mittwoch, 27. November, 19 Uhr, in der BMW-Niederlassung Saar-Pfalz, Konrad-Zuse-Straße 1 in Limbach zum Vortrag „Machen Sie Ihre Mitarbeiter zu Weltmeistern!“ mit Lurz einlädt. Man lerne Methoden und Sichtweisen aus dem Spitzensport kennen, mit denen man als Führungskraft sein Team noch erfolgreicher machen kann. Mit insgesamt zwölf gewonnenen Titeln bei Weltmeisterschaften im Freiwasserschwimmen ist Thomas Lurz nicht nur der erfolgreichste deutsche Schwimmer, sondern seit 2013 der erste Schwimmer weltweit, der im Open Water auf allen Strecken gewinnen konnte. Authentisch, kurzweilig und gespickt mit Anekdoten aus seinem Sportlerleben auf allen fünf Kontinenten, gelingt es Thomas Lurz in seinen Vorträgen seine Botschaft an den Mann und die Frau zu bringen, heißt es in der Pressemitteilung der IHK weiter.