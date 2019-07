Schon im November : Homburger Vierlinge im TV

Homburg Jonah, Liah, Luan und Malea heißen die Vierlinge, die bereits im November 2018 am Uniklinikum geboren wurden. Ein Fernsehteam begleitete Familie Acker-Kalina seit der Schwangerschaft von Mutter Lorena.

Am kommenden Samstag, 13. Juli, zeigt der TV-Sender Vox ab 20.15 Uhr nun die mehrstündige Dokumentation zu Familien mit Mehrlingen. Die Pfälzer Familie spielt dabei eine der Hauptrollen und auch am Uniklinikum wird der eine oder andere Blick hinter die Kulissen geworfen, was die Beteiligten sehen können.