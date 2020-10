Erfolge in der Behandlung von Herzinsuffiziens : Homburger Patienten halfen bei Studie

Erfolge in der Behandlung von Herzinsuffiziens

Homburg Helfen Diabetes-Medikamente bei Herzisuffizienz? Ja, sagt eine Studie, die Professor Böhm auch am Uniklinikum geleitet hat.

Die chronische Herzschwäche, auch Herzinsuffizienz genannt, ist für mehr als 460 000 Krankenhauseinweisungen in Deutschland verantwortlich, berichtet der Homburger Herzspezialist Professor Michael Böhm, Direktor der Klinik für Innere Medizin III am Universitätsklinikum. Das seien so viele wie bei keiner anderen Krankheit.