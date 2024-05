Dramatische Lage auch in Kirkel Teile des Limbacher Ortskernes geflutet

Kirkel · Nachdem es am Freitag noch relativ glimpflich aussah, hat das Hochwasser in der Nacht zu Samstag auch die Gemeinde Kirkel getroffen. Die aktuelle Lage am Samstagmittag.

18.05.2024 , 12:46 Uhr

Nach Dauerregen am Freitag – Hochwasserschäden im Saarpfalz-Kreis 29 Bilder Foto: Thorsten Kremers

Von Thorsten Wolf