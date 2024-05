Mutterbach und Blies überschwemmten Limbach Heftige Überschwemmungen in Limbach

Nachdem die Gemeinde Kirkel am Freitag noch von größeren Überflutungsschäden durch den Dauerregen verschont geblieben war, änderte sich die Lage in der Nacht zu Samstag und am Samstagmorgen dramatisch. Teile des Limbacher Ortskernes wurden in Ufernähe durch Blieshochwasser geflutet. Auch der Mutterbach trat über die Ufer. In Mitleidenschaft gezogen wurden unter anderem die Limbacher Mühle als eines der Wahrzeichen des Ortes, das Gebäude des Ratssaales sowie der Neubau der Freiwilligen Ganztagsschule.