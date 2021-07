Traditionsveranstaltung fällt Corona zum Opfer : „Hexennacht-Crêperie“ in Limbach kurzfristig abgesagt

Vor Corona war Werners „Hexennacht-Crêperie“ in Limbach ein Renner, nun muss er pandemiebedingt den Nachholtermin absagen. Foto: Thorsten Wolf

Kirkel Sie ist quasi eine Institution in Limbach, die „Hexennacht-Crêperie“ von Reinhard Werner, dem früheren Schulleiter der Grundschule in Limbach. Vor seinem Haus verkaufte Werner in Vor-Corona-Zeiten selbstgemachte Crêpes für einen guten Zweck (wir berichteten).