Ende August gehts los : Herbstprogramm in der Limbacher Mühle läuft an

Herbstprogramm in der Limbacher Mühle läuft an

Limbach „Nach wie vor leben wir alle wegen der Corona-Pandemie mit Einschränkungen und Ungewissheiten in unserem Alltag. Aktuell lässt es die Situation glücklicherweise zu, dass unsere Kurse unter Einhaltung der geltenden Regeln im zweiten Halbjahr stattfinden können‟: Die Limbacher Mühle probt nach den Worten von Sarah Klein, der Vorsitzenden des Fördervereins, also den Neuanfang.

Nachdem seit nunmehr anderthalb Jahren so ziemlich geplanten Veranstaltungen abgesagt wurden, geht es jetzt Ende August beziehungsweise Anfang September wieder los mit dem neuen „Mühlenprogramm“, das aber doch etwas „abgespeckt“ daherkommt. In dem repräsentativen wie denkmalgeschützten Bauwerk am Ortseingang des Kirkeler Ortsteils sind bis Weihnachten insgesamt 15 Kreativkurse und Workshops geplant, etwa ein Viertel weniger als üblich. Der Kunsthandwerkermarkt, im letzten Jahr ebenfalls der Pandemie zum Opfer gefallen, war in seiner 19. Auflage für das letzte Septemberwochenende vorgesehen, wurde jetzt freilich abermals gecancelt (wir berichteten).