Marion Geib ist Wanderfalkenschützerin : Paul-Haffner-Medaille für Altstadter Naturschützerin

Altstadt Die flinken Wanderfalken sind ihre besondere Leidenschaft, die geheimnisvollen Schleimpilze liegen ihr nicht minder am Herzen, und überhaupt engagiert sie sich auf vielerlei Ebenen für den Vogel- und Naturschutz, so insbesondere auch beim Altstadter Naturschutzbund.

„Uns ist es wichtig, die Menschen für den Natur- und Artenschutz zu begeistern und den ehrenamtlichen Naturschutz zu stärken. Dazu gehört auch die öffentliche Wertschätzung dieses Engagements“, sagte Minister Jost bei der Übergabe der Auszeichnung. Die 72-jährige Marion Geib ist insbesondere aktiv in Sachen Wanderfalkenschutz: Über viele Jahre hinweg bewachte sie, zusammen mit ihrem Mann Dieter und untergebracht in einem Bauwagen, Horste und Bruten des seltenen Greifvogels im Dahner Felsenland. 2003 hob sie die „AG Wanderfalkenschutz im Saarland“ aus der Taufe und ist seither ihre Sprecherin. Die Arbeitsgemeinschaft sorgte dafür, dass der ausgestorbene Wanderfalke im Saarland heimisch wurde. „Nach dem völligen Niedergang dieser Art in den 1960er-Jahren gibt es inzwischen wieder mindestens 18 Revierpaare, von denen etwa 13 im Jahr brüten und durchschnittlich 25 Jungvögel ausfliegen“, bilanziert Marion Geib. Kühltürmen, Kaminen und hohen Brücken kommt dabei große Bedeutung zu, denn an diesen „Sekundärbiotopen“ wurden auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft künstliche Nisthilfen installiert. In zwei davon wurden auf Initiative von Marion Geib Webcams eingebaut, so dass das Brutgeschehen live mitverfolgt werden kann.