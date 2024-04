Haushaltsdebatte im Gemeinderat Kirkel Grundsteuer wird vorerst nicht erhöht

Kirkel · Der Gemeinderat Kirkel hat am Donnerstagabend die Beratungen zum Haushalt von der Tagesordnung genommen. In Absprache mit dem Innenministerium will man nun einen alternativen Weg beschreiten, der einen genehmigungsfähigen Haushalt ohne Anhebung der Grundsteuer B ermöglicht.

26.04.2024 , 18:00 Uhr

Erstmal Entspannung für Grundstückseigentümer: Noch ist es zwar nicht amtlich, doch die Gemeindeverwaltung Kirkel arbeitet aktuell daran, einen genehmigungsfähigen Haushalt ohne Erhöhung der Grundsteuer B auf die Beine zu stellen. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf