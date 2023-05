Nachhaltigkeit und Umwelt in der Gemeinde Kirkel Aus alten Kleidern entstand etwas Neues

Der vergangene Donnerstag, 4. Mai, war in negativer Hinsicht ein besonderer Tag für die ganz Welt. Statistisch betrachtet waren da alle biologischen Ressourcen verbraucht, die die Erde in einem Jahr produzieren kann. „Erdüberlastungs-Tag“ wird dieses Datum deswegen genannt. So gesehen hätte sich die Grundschule Limbach wohl keinen besseren Zeitraum als die zurückliegende Woche aussuchen können, um sich in mehreren Projekttagen den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu widmen. Zum Abschluss gab es am Samstag eine große Veranstaltung in und an der Grundschule. Und da präsentierten die Schülerinnen und Schüler all das, was sie in der Projektwoche erschaffen hatten. Das war alles andere als wenig – und einen Teil davon konnte man sogar kaufen.