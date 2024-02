Altstadt feiert den Fastnachtsabschluss Kita-Kinder machen den Umzug lebendig

So wieder geschehen am Dienstag-Nachmittag, als sich die Ortsmitte mit dem traditionellen Umzug als „Vorprogramm“ zur Kinderfastnacht in der Hugo-Strobel-Halle kurz vor Schluss der fünften Jahreszeit zum Ziel vieler Faasebooze verwandelte. Einige hundert Zuschauer wollten auch in diesem Jahr erleben, was in Sachen Umzug so geboten wurde. Und das war nicht wenig. Zwar war die Zahl der einzelnen Marschgruppen – unter anderem der TV Altstadt, die protestantische Kita Pusteblume aus Limbach und die protestantische Kita Himmelsgarten aus Altstadt – nicht so üppig wie andern Orts und auch noch in Altstadt selbst in der Vergangenheit.