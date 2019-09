Oldtimertreffen in Kirkel-Neuhäusel : Fahrbare Träume aus der Vergangenheit

KIRKEL Zwei Tage lang war das Oldtimertreffen in Kirkel-Neuhäusel Treffpunkt für Freunde historischer Fahrzeuge.

Oldtimer, soweit das Auge reichte: Die Oldtimerfreunde Kirkel-Limbach hatten am Samstag und Sonntag auf dem Turnplatz in Kirkel-Neuhäusel ihr Oldtimertreffen veranstaltet. Zwei Tage lang gab es Sonnenschein pur – und natürlich alte Mobile in bestem Zustand. Egal ob Traktoren, landwirtschaftliches Gerät, Autos, motorisierte Zweiräder oder auch Fahrräder aus vorigen Zeiten: Jeder Liebhaber uriger Schmuckstücke kam zwei Tage lang in den Genuss von tollen Sahnestücken. Lothar Bubel hatte aus Oberwürzbach den Weg zu den Oldtimerfreunden gefunden. Der 52-Jährige präsentierte einen Renault Dauphine, und zwar das Sondermodell Ondine mit besserer Ausstattung. Unter anderem ist die Rückenlehne verstellbar, es gibt viel Chromschmuck und ein Vier-Gang-Getriebe. Die Erstzulassung war im Dezember 1960 erfolgt. Bubel erwarb das Auto im Jahr 1994. „Damals war der Lack verwittert und es lag ein Unfallschaden vor, der nur notdürftig repariert wurde. Das Auto ist dann komplett zerlegt und wieder neu aufgebaut worden“, erklärte der Oberwürzbacher.