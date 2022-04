Täter in Kirkel gesucht : Giftköder wurde auf Waldweg ausgelegt

Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa Foto: dpa/Carsten Rehder

Am Mittwoch wurde der Polizeiinspektion Homburg mitgeteilt, dass in der vorherigen Woche (vermutlich zwischen Mittwoch, 30. März, und Freitag, 1. April, in Kirkel-Neuhäusel Giftköder ausgelegt wurden.

Betroffen war in diesem Fall ein Waldweg im Bereich Limbacher Weg. Durch die Untersuchung eines betroffenen Tieres, das dort ausgelegten Köder mutmaßlich aufgenommen hatte, konnten Rückstände von Gift im Blut nachgewiesen werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.