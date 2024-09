Gemeinsame Übung Jugendfeuerwehr trainiert für Ernstfall

„Es ist wichtig, dass auch andere Kinder in die Jugendwehr gehen – weil es Personalmangel gibt. Und es ist wichtig für eine Gemeinde, dass die Feuerwehr genug Leute hat. Weil die Feuerwehren sonst schließen müssen. Dann gibt es keine Einsatzkräfte mehr, die bei Bränden helfen können.“ Besser als Lena Koch, 13 Jahre alt und Mitglied der Jugendfeuerwehr des Kirkeler Löschbezirks Altstadt, hätte man den guten Grund für einen Eintritt in die Feuerwehr-Nachwuchsorganisation kaum formulieren können. Schauplatz dieses klaren Statements für eine Feuerwehr mit Zukunft war am Mittwochabend der protestantische Kindergarten Himmelsgarten in Altstadt. Dort übte Lena gemeinsam mit anderen Jugendfeuerwehr-Angehörigen aller drei Kirkeler Löschbezirke, also neben Altstadt auch Limbach und Kirkel-Neuhäusel, das, was man zum Löschen eines Brandes und zu Personenrettung so können muss. Mit dabei auch Lenas 17-jährige Schwester Marie.