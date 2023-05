Haushaltssitzung in Kirkel Gemeinde jetzt wieder handlungsfähig

Am Ende gab es zwar keine Einstimmigkeit, trotzdem aber eine Entscheidung ohne großen Diskussionsbedarf: Der Gemeinderat Kirkel hat am Donnerstag seinen Haushaltsplan für das Jahr 2023 verabschiedet. Vorbehaltlich einer Zustimmung der Kommunalaufsicht zum Zahlenwerk, ist die Gemeinde also in Sachen Finanzen auch formell wieder komplett handlungsfähig. Das war 2022 nicht so. Da scheiterte man an den Vorgaben des Saarland-Paktes und beschloss das Jahr ohne genehmigten Haushalt (wir berichteten).