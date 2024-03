Leerstehende Gaststätte in Limbach muss saniert werden Fördertöpfe für die Kultkneipe gesucht

Auch wenn noch lange nichts entschieden ist, haben die von der Kirkeler SPD angestoßenen Pläne zur Reaktivierung der Gaststätte „Anno 1900“ in Limbach als Schankwirtschaft eine erste Hürde genommen. So hat der Kirkeler Gemeinderat am Donnerstagabend mehrheitlich bei zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen der Gemeindeverwaltung den Auftrag erteilt, Fördermöglichkeiten für die Sanierung des Gebäudes auszuloten. Damit folgte der Rat einem entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion. Dieser Entscheidung vorangegangen waren eingehende Diskussionen. Dabei ungewöhnlich: Auf Antrag von Karsten Betz, Gemeinderatsmitglied der FDP und für die Liberalen Kandidat zur Bürgermeisterwahl im Juni, wurde das Thema „Anno 1900“ in der Tagesordnung noch vor die Einwohnerfragestunde gezogen – um den mehr als zahlreichen Gästen des Abends die Möglichkeit zu geben, im Anschluss an die Entscheidung ihre Positionen zu verdeutlichen.