Mehr Maßnahmen für gehbehinderter Menschen Gemeinde für mehr Barrierefreiheit

Kirkel · Wie barrierefrei ist Kirkel? Und was muss getan werden, damit sich die Situation in der Gemeinde für Menschen mit Beeinträchtigungen verbessert? Ein Antrag der CDU-Fraktion mit dem Titel „Aufbruch ins hier und heute – Die Gemeinde soll barrierefrei werden“ brachte dieses Thema am Donnerstagabend auf die Tagesordnung der Sitzung des Kirkeler Gemeinderates unter Vorsitz von Bürgermeister Frank John (SPD).

17.11.2023 , 18:00 Uhr

Auf Antrag der CDU-Fraktion hat sich der Kirkeler Gemeinderat am Donnerstag mit dem Thema der Barrierefreiheit in der Gemeinde befasst. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf

Die rege Diskussion nach Vorstellung des Papiers zeigte, dass die CDU da einen Nerv getroffen hatte.