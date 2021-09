Fluthilfe aus Kirkel : Gemeinde spendet Lkw für die Katastrophenhilfe

Christof Weis, Ottmar Steinborn und Andre Daum (von links) mit dem Spenden-Lkw vor Ort in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Hier ist der Lastwagen sehr willkommen. Foto: Bauhof Bad Neuenahr-Ahrweiler/Steinborn

Kirkel Sie sind nicht vergessen, die schrecklichen Bilder der Flutkatastrophe vom Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Allerdings: Derzeit drängen sich wieder steigende Corona-Zahlen und auch die Situation in Afghanistan in den Medien in den Vordergrund.