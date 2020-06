Kirkel Bürgermeister Frank John (SPD) vollzieht Kehrtwende: Die neuesten Vorgaben ließen den Schritt nun doch zu. Die SPD lobt die Entscheidung.

In der Pressemitteilung schreibt John: „Für mich als Bürgermeister galt zweierlei zu berücksichtigen: Zuallererst gilt es, alles Notwendige zu tun, um die rasante Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Hier steht der Mensch und seine körperliche Unversehrtheit im Mittelpunkt. Zum anderen müssen alle Maßnahmen verhältnismäßig und den aktuellen Bedingungen entsprechend sein. Auf dieser Grundlage halte ich es für richtig, nun die Freibäder rechtzeitig vor den Schulferien zu öffnen.“ Jeder Besucher trage auch hier eine Eigenverantwortung, sich an die Hygieneregeln zu halten. Die Gemeinde verzichte bewusst auf eine „coronabedingte“ Preiserhöhung. Auch blieben alle Saisonkarten weiterhin gültig. Tageskarten könne man wie gewohnt vor Ort am Schwimmbad kaufen.

John verwies auf die Notwendigkeit, sich im Vorfeld des Freibadbesuchs über die geltenden Auflagen genau zu informieren. Diese würden zum einen auf der Homepage der Gemeinde Kirkel, als auch in den Kirkeler Nachrichten veröffentlicht. Insbesondere sei die Höchstgrenze der möglichen Besucher zu beachten. In Kirkel-Neuhäusel könnten bis zu 1000 Besucher gleichzeitig das Freibad besuchen. Im Solarfreibad Limbach seien es 700. Die Anzahl orientiere sich an der Gesamtfläche der Freibäder.

Über die bevorstehende Öffnung der Freibäder zeigte sich die SPD in Kirkel sehr erfreut. Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Gemeinderat Kirkel, Esra Limbacher, schrieb in einer Mitteilung: „Wir unterstützen die Öffnung der Freibäder in unserer Gemeinde uneingeschränkt. Es ist der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Wichtig ist, dass jetzt wieder die Möglichkeit besteht, unsere schönen Schwimmbäder zu nutzen und das ohne zeitliche Beschränkungen. Viele werden in diesem Jahr den Urlaub zu Hause verbringen und der Besuch unserer Freibäder bietet hier eine wohnortnahe Erholungsmöglichkeit.“ Sie seien schon immer wichtige Orte für Freizeit, Gesundheit, Sport und vor allem auch für ein funktionierendes Gemeinschaftsleben gewesen. „Wir begrüßen es sehr, dass sich bewusst gegen Online-Tickets entschieden wurde, also dem Verkauf von Eintrittskarten über das Internet. So können alle wie gewohnt ihre Karte an der Kasse erwerben, auch wenn sie über keine Computer verfügen“, so Limbacher weiter.