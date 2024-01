Gesellschaftliches Ereignis zum Jahresstart Kirkel begrüßte das Jahr mit viel Musik

Die Gemeinde Kirkel und ihr Neujahrskonzert? Das ist eine inzwischen lange gepflegte Tradition. Eine, die dabei auch Veränderungen durchlebt hat. Bis 2020 war die Gemeinde selbst Ausrichter der Veranstaltung. Dann kam Corona. Und zum Neustart des konzertanten Starts ins neue Jahr 2023 in der Burggemeinde übernahm dann der Heimat- und Verkehrsverein Kirkel die Verantwortung. Einher damit ging auch, dass das Konzert nicht mehr kostenfrei war. Doch das schadete dem beliebten gesellschaftlichen Ereignis nicht. Und so sollte es auch am Sonntag anlässlich der zehnten Auflage der Veranstaltung sein: Mehr als 500 zahlende Gäste ließen sich das Konzert des Musikvereins Limbach in der Limbacher Dorfhalle nicht entgehen.