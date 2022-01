Feuerwehreinsatz in Kirkel-Neuhäusel : Haus ist nach einem Brand derzeit nicht bewohnbar

Die Garage des Hauses stand unter Feuer. Foto: Dörner/Feuerwehr Kirkel

Kirkel-Neuhäusel Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Kirkel-Neuhäusel gegen 16 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Mühlbergstraße in Kirkel-Neuhäusel alarmiert. Auch der Löschbezirk Blieskastel war mit der Drehleiter im Einsatz.

Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte brannte es bereits im Erdgeschoss des Gebäudes in der dort befindlichen Garage. Das Feuer drohte, auf die weiteren Gebäudeteile überzugreifen, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr weiter. Durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte dies verhindert werden. Dennoch ist das Gebäude wegen der starken Verrauchung derzeit nicht bewohnbar. Aufgrund der eingeatmeten Rauchgase wurden die Bewohner des Anwesens durch die Kräfte des Rettungsdienstes medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, heißt es weiter.