Fußball Warum der Polizist mehr Muskeln haben möchte

Mehr Spitzenspiel geht nicht: An diesem Sonntag haben die Verbandsliga-Fußballer des FC Palatia Limbach um 15.30 Uhr im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten FSG Schiffweiler-Landsweiler die Chance, den ärgsten Verfolger auf neun Punkte zu distanzieren. „Die Vorfreude auf dieses Spiel ist riesengroß. Wir treffen auf einen extrem starken Gegner, der uns mit Sicherheit einen heißen Tanz bereiten wird. Allerdings sind wir sehr gut drauf und an einem guten Tag nur sehr schwer zu schlagen“, sagt Lukas Schmidt. Der Polizist, der in Landstuhl seinen Dienst verrichtet, wohnt in Webenheim.