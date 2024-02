Bürgerbus gibt es seit fünf Jahren Fahrgastzahlen steigen von Jahr zu Jahr

Es war der 18. Februar 2019, als Kirkel Geschichte schrieb. An diesem Tag ging der Bürgerbus auf seine Jungfernfahrt – als erstes Projekt dieser Art im ganzen Saarland. Getragen vom Verein „Bürgerbus Kirkel“ und seit der ersten Stunde geführt von Hans-Peter Schmitt, früher Ortsvorsteher von Kirkel-Neuhäusel und auch ehemaliger erster Beigeordneter der Gemeinde, hat sich das für Nutzer kostenfreie Nahverkehrsangebot in den zurückliegenden fünf Jahren in Kirkel etabliert.